Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, 26 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur nördlich des Mains einige Wolken und örtlich Schauer und Gewitter möglich - später auch an den Alpen. 26 bis 31 Grad. In der Nacht in Franken vereinzelt nass. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen im Norden teils sonnig, teils Regen. Im Süden meist freundlich. Am Donnerstag dann bayernweit oft sonnig. Am Freitag zunehmend unbeständig mit Regenschauern. An allen drei Tagen örtlich Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 11:45 Uhr