Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst mancherorts noch neblig, ansonsten heute viel Sonne, Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Gegen Abend Richtung Allgäu einzelne Schauer und Gewitter. In der Nacht teils aufgelockert, teils stark bewölkt bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen Vormittag im Osten noch länger sonnig, sonst von Westen her Schauer und Gewitter bei 19 bis 23 Grad. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt , etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 06:00 Uhr