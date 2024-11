Das Wetter in Bayern: meist freundlich - auch in den kommenden Tagen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend freundlich bei sechs bis 17 Grad. In der Nacht dann meist klar bei bis zu minus zwei Grad. Örtlich Nebel. Die weiteren Aussichten: Morgen weiter freundlich, in Südbayern nach Frühnebel auch sonnig. Am Dienstag und Mittwoch Sonne und Wolken, gebietsweise auch Regen. Tagsüber bis 15 Grad. In der Nacht Abkühlung bis auf minus ein Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 15:00 Uhr