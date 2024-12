Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, vereinzelt Schnee; Höchstwerte 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: meist stark bewölkt und vor allem südlich der Donau auch Schneeregen oder Schnee. Dabei windig mit Höchstwerten zwischen null und fünf Grad. In der Nacht noch vereinzelte Niederschläge; Tiefstwerte minus drei bis plus drei Grad. In den nächsten Tagen weiterhin viele Wolken, an den Alpen etwas Sonne möglich. Vor allem morgen noch Schneeregen oder Schnee. Tageshöchstwerte zwischen minus einem und plus fünf Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 16:00 Uhr