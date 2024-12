Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, vereinzelt Regen; 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag oft bewölkt, vereinzelt Regen. Nur ab und zu Sonne. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht etwas Regen oder Schnee, vor allem an den Alpen bei Werten um null Grad. Bis Freitag meist bewölkt. Morgen einzelne Regen- oder Schneeschauer, am Donnerstag im Süden freundliche Abschnitte, am Freitag sehr windig. Höchstwerte 0 bis 5, am Freitag bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 12:00 Uhr