Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, teilweise Regen bei 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau teilweise Regen oder Schnee, am Nachmittag freundlicher. Im Norden scheint auch ab und zu die Sonne. Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht südlich der Donau meist bedeckt, sonst oft klar, örtlich Nebel. In den nächsten Tagen bleibt es in einigen Teilen Bayerns neblig-trüb, andernorts ist es sonnig und ähnlich kalt wie heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 10:00 Uhr