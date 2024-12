Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, teils mit Regen; Höchstwerte 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und windig, anfangs vom Alpenrand bis Niederbayern noch gelegentlich Regen, später vor allem in Alpennähe freundlich. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad und sinken in der Nacht auf 5 Grad. Bis Donnerstag bleibt es weiter bewölkt mit gebietsweise etwas Regen und teils sonnigen Abschnitten im Süden. Dabei windig bei 6 bis 13 Grad; nächtliche Tiefstwerte 9 bis -2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 06:00 Uhr