Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt oder trüb bei 1 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt oder neblig-trüb, gebietsweise etwas Schnee oder Regen - besonders am Morgen herrscht örtlich Glatteisgefahr. Die Temperaturen steigen auf minus 1 bis plus 4 Grad. In der Nacht lockern die Wolken gebietsweise auf, Temperaturrückgang auf plus 1 bis minus 5 Grad. Morgen und am Freitag bleibt es trocken, in den Niederungen trüb, in Hochlagen oft sonnig. Höchtwerte zwischen minus 1 und plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 06:00 Uhr