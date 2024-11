Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, Höchstwerte 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist stark bewölkt, kurze sonnige Abschnitte vor allem im Norden und Osten. Weitgehend trocken. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt oder trüb; zum Morgen hin im Landkreis Hof etwas Regen möglich. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und am Donnerstag gelegentlich Regen oder Schneeregen. Freitag vor allem in den Alpen oft sonnig. In den Nächten ist Frost möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 11:45 Uhr