Das Wetter in Bayern: kalt und ungemütlich

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden ist es meist bewölkt und vor allem im Süden regnet es. In höheren Lagen fällt Schnee. In der Nacht kann es vor allem in der Nähe der Alpen Schneeregen und Schnee geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen +3 und -1 Grad. Morgen und am Dienstag ist es bewölkt, gebietsweise fällt Regen oder Schnee, vor allem im Süden. Die Temperaturen steigen auf höchstens 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 17:00 Uhr