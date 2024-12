Das Wetter in Bayern: in Franken auch sonnig, in Süd- und Ostbayern Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: sonnige Abschnitten am ehesten in Franken, sonst bewölkt bei maximal 3 bis 7 Grad. In Teilen Süd- und Ostbayerns zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. In der Nacht Tiefstwerte um ein Grad, in Alpennähe Schneeregen und Schnee. Die weiteren Aussichten: bis Dienstag ändert sich wenig, ab Mittwoch trocken und freundlicher, aber windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 10:00 Uhr