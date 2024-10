Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend neblig, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils locker bewölkt, teils klar. In manchen Niederungen Südbayerns zäher Nebel oder Hochnebel. In der Nacht in höheren Lagen zumindest zeitweise klar. In vielen Niederungen zunehmend neblig. Abkühlung auf 10 bis 5 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen bleibt es teils neblig-trüb, teils freundlich. In den Alpen gibt es viel Sonne. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 18:00 Uhr