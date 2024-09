Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Für den Süden von Ober- und Niederbayern, sowie den Bayerischen Wald gilt eine Warnung vor Dauerregen bis Sonntagmorgen. In der Nacht teils klar, teils wolkig und meist trocken. Im Süden Regen. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Morgen und am Wochenende vor allem in Unterfranken sonnige Abschnitte. Ansonsten viele Wolken und vereinzelt nass. Im Süden und Osten ergiebige Regenfälle. 7 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 21:00 Uhr