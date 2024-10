Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts regnerisch bei 8 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es in Unterfranken ab und zu auf. Sonst weiterhin stark bewölkt und gebietsweise Regen. Es kühlt ab auf 8 bis 4 Grad. Am Tag in Süd- und Ostbayern zunächst vereinzelt Regen. Ab Sonntag weitgehend trocken und oft auch länger sonnig. Tageshöchstwerte 9 bis 17, am Montag 16 bis 22 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 10 bis minus ein Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 19:45 Uhr