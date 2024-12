Das Wetter in Bayern: In der Nacht tels bewölkt, teils klar

Das Wetter: Die Nacht wird teils bewölkt, teils klar, in Unterfranken kann es auch mal regnen. Örtlich entsteht Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und minus einem Grad. Am Tag ist es im Südosten erst noch sonnig, sonst bewölkt, von Nordwesten kommt Regen. Am Freitag kann es an den Alpen schneien, sonst bleibt es meist trocken mit etwas Sonne. Am Samstag im Süden freundlich, sonst bewölkt mit etwas Regen und windig. Es wird wieder etwas kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2024 01:00 Uhr