Das Wetter in Bayern: in der Nacht Regen oder Schnee, Tiefstwerte 4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, teils stürmischer Wind und länger Regen, über 800 Metern Schnee. Nur in Schwaben weitgehend trocken. In der Nacht Schneefall bis auf 600 Meter. Später ziehen die Niederschläge gen Osten ab. Tiefstwerte - auch bis Montag - bei 4 bis minus 1 Grad. Weiterhin stark bewölkt, Wind, Regen und ab Sonntagnachmittag bis ins höhere Flachland Schnee. Höchstwerte morgen 3 bis 9, ab Sonntag 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 18:00 Uhr