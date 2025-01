Das Wetter in Bayern: in der Nacht oft zäher Nebel bei -1 bis -8 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils zäher Nebel, teils klar, Tiefstwerte -1 bis -8 Grad. Morgen gebietsweise länger neblig, sonst teils sonnig, teils bewölkt und meist noch trocken. In der Nacht zu Donnerstag zunehmend regnerisch, anfangs mit örtlicher Glatteisgefahr. Freitag wechselnd bewölkt, mitunter auch Sonne, im Nordosten etwas Regen oder Schnee möglich. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 20:00 Uhr