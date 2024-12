Das Wetter in Bayern: In der Nacht nachlassende Schauer, Abkühlung auf 2 bis minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nur noch vereinzelt Schnee, besonders an den Bergen. Sonst aufklarend. Tiefsttemperaturen -2 bis +2 Grad. Morgen überwiegend trüb und zeitweise Schnee, in Tieflagen auch Regen; weiterhin sehr windig. An Heiligabend im Süden teils Schnee, sonst wie auch am ersten Feiertag mal bewölkt, mal klar. Tagsüber höchstens zwischen -1 und +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 21:00 Uhr