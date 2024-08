Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte 18 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils länger sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewitter mit heftigem Starkregen in Teilen Unterfrankens. Besonders in der zweiten Nachthälfte gebietsweise Regen. Abkühlung auf 18 bis 14 Grad. Morgen wieder Sonne und Wolken im Wechsel mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Montag und Dienstag weitgehend trocken und zunehmend sonnig. Höchsttemperaturen 21 bis 27, am Dienstag bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 18:30 Uhr