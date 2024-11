Das Wetter in Bayern: in den Niederungen neblig trüb, in höheren Lagen sonnig, 5 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trüb durch Nebel und Hochnebel, vereinzelt gibt es etwas Nieselregen. In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald ist es sonnig, später zeigt sich die Sonne auch mal im Alpenvorland und in Niederbayern. Höchstwerte je nach Sonnenschein bei 5 bis 14 Grad. In der Nacht teils bewölkt oder neblig, teils klar bei Tiefstwerten um 3 Grad. Bis Montag wenig Änderung. Dann gibt es in Unterfranken etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 06:00 Uhr