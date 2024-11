Das Wetter in Bayern: In den Bergen viel Sonne, sonst meist trüb

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und in höheren Lagen viel Sonne - in den Niederungen vielerorts zäher Nebel und Hochnebel, örtlich Sprühregen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad. In der kommenden Nacht verbreitet Nebel und Hochnebel, in den Bergen meist klar. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen oberhalb des Nebels wieder länger sonnig, in Franken am Nachmittag Regen. Dienstag meist bewölkt und gelegentlich Regen, am Mittwoch örtlich etwas freundlicher. 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 10:00 Uhr