Das Wetter in Bayern: In den Alpen oft sonnig, sonst meist bewölkt bei -1 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und später auch in den Hochlagen des Bayerischen Waldes oft sonnig. Sonst meist bewölkt bei -1 bis +3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils freundlich, vor allem in den Alpen und im höheren Bayerischen Wald viel Sonne. Am Wochenende überwiegend bewölkt. Besonders am Sonntag gebietsweise Regen oder Schneeregen bei -2 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 06:00 Uhr