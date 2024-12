Das Wetter in Bayern: In Alpennähe sonnig, sonst bewölkt bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt, örtlich etwas Sprühregen, in Alpennähe sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. In der Nacht in Nord- und Ostbayern vereinzelt Regen bei Tiefsttemperaturen um 5 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen und in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Süden mitunter sonnige Abschnitte. Maximal 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 12:00 Uhr