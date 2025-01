Das Wetter in Bayern: Im Süden teils länger sonnig, Höchstwerte 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt, im Süden scheint auch länger die Sonne, an den Alpen ist es föhnig. Nachmittagswerte: 4 bis 11 Grad. Morgen ändert sich wenig, in Unterfranken kann es etwas regnen. Mit 7 bis 15 Grad wird es vorübergehend deutlich wärmer. Am Sonntag und Montag viele Wolken und gebietsweise Regen, im Südosten kann auch mal die Sonne rauskommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 15:00 Uhr