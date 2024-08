Das Wetter in Bayern: Im Norden sonnig, sonst bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens häufig sonnig. Ansonsten meist bewölkt und besonders am Alpenrand und in Niederbayern stellenweise Regen. In der Nacht nur im Norden klar, im Süden regnerisch bei 15 bis 9 Grad. Die Aussichten: Morgen meist sonnig, nur im Alpenvorland Wolken. Ab Mittwoch in ganz Bayern wieder Sonnenschein mit vereinzelten Wärmegewittern, morgen maximal 28, ab Mittwoch bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 17:00 Uhr