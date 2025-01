Das Wetter in Bayern: im Norden etwas Regen, vor allem im Süden sonnig

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, vor allem im Süden auch länger Sonne. Richtung Unterfranken mitunter etwas Regen. 7 bis 16 Grad. In der Nacht in Franken und Schwaben teils Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Morgen zunächst Regen, später freundlicher. Am Montag gebietsweise Regen, nur im Südosten freundliche Abschnitte. Am Dienstag windig und zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Höchstwerte zwischen 3 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 11:30 Uhr