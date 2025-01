Das Wetter in Bayern: Heiter bis wolkig und meist trocken bei -4 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich länger bewölkt, sonst freundlich. Im Norden und Nordosten kann es schneien. Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad. In der Nacht von Südwesten her intensiver Schneefall, örtlich wird es glatt. Tiefstwerte um minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt und zeitweise Regen, am Montag wolkig, teils freundlich und meist trocken. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr