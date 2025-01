Das Wetter in Bayern: Glatteisgefahr bis in den Vormittag!

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis durch schlagartig gefrierenden Regen bis in den Vormittag. Betroffen sind weite Teile Nordost-Bayerns. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach. Im Bergland fällt auch Schnee. Mitunter lebhaft auffrischender Wind. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem im Süden länger sonnig und an den Alpen föhnig, in Unterfranken etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 06:00 Uhr