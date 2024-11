Das Wetter in Bayern: gegen Morgen neblig, am Tag recht freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart der Himmel mehr und mehr auf, dann kommen in den Niederungen örtlich Nebelfelder. Es kühlt ab auf -2 bis -8 Grad. Wenn der Nebel sich aufgelöst hat wird der Tag recht freundlich mit Höchstwerten zwischen 0 und 8 Grad. Sonntag und Montag werden ähnlich, erst neblig-trüb oder bewölkt, dann teils freundlich mit viel Sonne an den Alpen. In Franken regnet es vereinzelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2024 01:00 Uhr