Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, später freundlicher, 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt und nach Südosten abziehender Regen. Im Tagesverlauf freundlicher bei Höchsttemperaturen von 6 bis 11 Grad. In der kommenden Nacht teils klar, teils wolkig und örtlich neblig bei Werten um 2 Grad. Morgen teils bewölkt und meist trocken. Am Donnerstag überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern und in Alpennähe Regen. Am Freitag an den Alpen und in Unterfranken teils sonnig, sonst oft bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeschauers im Südosten und Osten Bayerns.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 06:00 Uhr