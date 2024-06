Das Wetter in Bayern: freundlich, an den Alpen heftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend viel Sonne, an den Alpen auch Quellwolken. Heute Abend kann es am Alpenrand im Allgäu und in Oberbayern lokal schwere Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst warnt dabei vor heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Nacht wird klar oder locker bewölkt, in Alpennähe örtlich mit Schauern. Morgen, Donnerstag und Freitag teils länger sonnig, teils bewölkt und schwülwarm mit 22 bis 30 Grad - einezle Schauer und Gewitter.

