Das Wetter in Bayern: erst neblig trüb, später sonnig. Maximal -3 bis +7 Grad.

Das Wetter in Bayern: In tiefen Lagen ist es meist noch neblig trüb, später freundlicher. An den Alpen und in den Mittelgebirgen gibt es viel Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +7 Grad. Die Tiefstwerte der Nacht um -4 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute. Donnerstag und Freitag dann wechselhaft mit Regen- und Schneefällen bei oft lebhaftem Wind. Es wird vorübergehend etwas milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 10:45 Uhr