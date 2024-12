Das Wetter in Bayern: erst neblig, dann sonnig, bis +7 Grad.

Das Wetter in Bayern: In tiefen Lagen ist es heute oft länger neblig trüb. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, wird es freundlich. Viel Sonne gibts in Alpennähe sowie im Bayerischen Wald. Die Temperaturen erreichen - 3 bis plus 7 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei - 5 Grad. Morgen wird es meist freundlich. Donnerstag und Freitag dann wechselhaft mit Regen- und Schneefällen bei lebhaftem Wind. Es wird wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 06:00 Uhr