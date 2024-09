Das Wetter in Bayern: Ergiebiger Regen in der Südosthälfte

Das Wetter in Bayern: Vor allem in der Südosthälfte meist dichte Wolken mit teilweise ergiebigem Regen. Es gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. An den Alpen in höheren Lagen fällt Schnee. Richtung Unterfranken meist trocken und im Tagesverlauf Sonne. Gegen Abend lässt der Regen nach. Tageshöchstwerte 4 bis 16 Grad. In der Nacht regional von den Alpen bis nach Niederbayern noch Regen. Sonst trocken und zum Teil klar, bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt; im Südosten etwas Regen. Bei 9 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 06:00 Uhr