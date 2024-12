Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vereinzelt etwas Schnee; Höchstwerte 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, etwas Sonne am ehesten an den Alpen. Am Vormittag noch vereinzelt etwas Schnee, Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht weitgehend trocken; Tiefstwerte um 0 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt, teils auch freundlich, allem auf den Bergen. Tageshöchstwerte -1 bis +4 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 07:00 Uhr