Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit etwas Schnee oder Regen, -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Nachmittag fällt vor allem im südlichen Oberbayern und im Bayerischen Wald noch etwas Regen oder Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +4 Grad. In der Nacht kann es vor allem in den Alpen noch schneien, sonst ist es meist bewölkt oder trüb. Morgen und übermorgen ist es weitgehend trocken und in den Niederungen teils länger trüb durch Nebel und Hochnebel, zum Teil auch freundlich. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 12:00 Uhr