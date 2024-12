Das Wetter in Bayern: bewölkt, im Gebirge sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt oder trüb. Sonnig ist es nur in den Alpen und Hochlagen des Bayerischen Walds. Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad. In der Nacht meist bewölkt oder nebelig. Morgen im Gebirge wieder sonnig, ansonsten viele Wolken, später von Osten her freundlicher. Am Wochenende überwiegend bewölkt, am Sonntag gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte minus 2 bis plus 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 12:15 Uhr