Das Wetter in Bayern: Bewölkt, besonders im Süden Regen; Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunächst Regen und an den Alpen ab Mittag teilweise Schnee. Im Norden ab und zu sonnig. Sehr windig, Höchstwerte 5 bis 9 Grad. In der Nacht kaum noch Schauer und stellenweise Nebel. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen oft bewölkt oder trüb und ganz im Osten und Südosten noch etwas Schnee oder Schneeregen, später vor allem am westlichen Alpenrand zunehmend sonnig. Am Wochenende meist freundlich, an den Alpen sonnig. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 06:00 Uhr