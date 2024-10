Das Wetter in Bayern: An den Alpen Regen, sonst wechselhaft mit Schauern bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen noch Regen, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. Kommende Nacht oft klar bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen nach Nebel häufig sonnig. Am Abend im Westen Schauer. Am Sonntag wechselhaft, am Montag freundlicher. Tagsüber 10 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 12:00 Uhr