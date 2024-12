Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, von Nordwesten her Regenschauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, von Nordwesten her kommen Regenschauer auf, dabei lebhafter Wind, Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, an den Alpen stellenweise Schneefall, Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen einzelne Regen- oder Schneeschauer und etwas Sonne zwischendurch. Am Samstag südlich der Donau meist trocken mit sonnigen Abschnitten, sonst bewölkt und gebietsweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 12:00 Uhr