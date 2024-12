Das Wetter in Bayern: Abends meist trüb, nachts frostig

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trüb. Nachts in den Niederungen zunehmend neblig. In höheren Lagen hingegen klar. Temperaturrückgang auf -2 bis -8 Grad. Morgen nach Nebelauflösung vielerorts freundlich. Am Neujahrstag nach Frühnebel teils bewölkt, teils länger sonnig. Am Donnerstag bewölkt mit Regen- und Schneefällen. Nächtliche Tiefstwerte +5 bis -7 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen -2 und +11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 17:15 Uhr