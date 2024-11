Das Wetter: im Norden klar, im Süden teils kräftiger Schneefall

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden klar, sonst bewölkt, im Süden teils länger anhaltende Schneefälle, dabei sehr windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall, Schneeverwehungen und bis zu 40 Zentimeter Neuschnee am westlichen Alpenrand und im Alpenvorland. In der Nacht im Süden noch Schneefall, der sich später an die Alpen zurückzieht. Dabei winterliche Straßenverhältnisse. Im Norden nur ganz vereinzelt Schnee. Tiefsttemperaturen minus 5 bis minus 2 Grad. Morgen und am Samstag teils bewölkt, teils freundlich. Morgen vereinzelt Schneeschauer, am Sonntag freundlich. Temperaturen zwischen - 3 und plus 4 Grad. Am Sonntag bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 18:15 Uhr