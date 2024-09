Das Wetter: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 15 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis Niederbayern oft bewölkt, sonst ab und zu auch sonnig. Gebietsweise schauerartige, örtlich gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen bewölkt mit einzelnen Schauern, nachmittags im nördlichen Franken sonnige Abschnitte. Am Sonntag freundlich und trocken. Am Montag sonnige Abschnitten und vereinzelt Schauer. Höchstwerte 10 bis 17, Tiefstwerte 8 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2024 12:00 Uhr