Das Wetter: Gebietsweise Regen bei 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb und besonders im westlichen Franken und in Südbayern länger anhaltender Regen. Für den östlichen Alpenrand, das angrenzende Vorland und den Bayerischen Wald gilt eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. In der Nacht in Alpennähe weiterhin regnerisch; Tiefsttemperaturen 12 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Mittwoch Wetterbesserung und etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 16:00 Uhr