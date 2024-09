Das Wetter: für Teile Bayerns gilt eine Unwetterwarnung vor Dauerregen

Das Wetter in Bayern: Für den Süden und Osten des Freistaats gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Im südlichen Ober- und Niederbayern, am Alpenrand und im Bayerischen Wald kann es in den nächsten Tagen durch ergiebigen Dauerregen zu Überflutungen kommen. Sonst wechseln sich heute Sonne, Wolken und Regen ab bei maximal 8 bis 16 Grad. In der Nacht regnet es teils länger bei Tiefstwerten von 7 bis 3 Grad. In den kommenden Tagen gibt es sonnige Abschnitte vor allem in Unterfranken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 14:45 Uhr