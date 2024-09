Das Wetter: Bewölkt und zeitweise Regen, Höchstwerte 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und von Nordwesten her zeitweise Regen. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. In der Nacht in Franken teils klar, teils bewölkt mit einzelnen Schauern, ansonsten bewölkt und zeitweise teils länger anhaltend Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. Ab morgen besonders in Teilen Frankens ab und zu Sonne. Sonst meist stark bewölkt und zeitweise Regen, in Süd- und Ostbayern mitunter anhaltender ergiebiger Regen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 7 und 16 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 8 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 12:00 Uhr