Das Wetter: Bewölkt und vielerorts Regen bei maximal 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, windig und teils länger Regen, in höheren Lagen auch Schnee. In Unterfranken häufig trocken. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der kommenden Nacht vereinzelt Regen oder Schnee bei Werten zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Morgen zunächst einzelne Schauer. Im Tagesverlauf freundlicher bei maximal 11 Grad. Am Donnerstag nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils wolkig. Am Freitag vereinzelt Regen, im Bergland Schnee und kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 10:00 Uhr