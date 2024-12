Das Wetter: An den Alpen sonnig, sonst trüb, bis vier Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts hält sich auch heute zäher Nebel. Nur an den Alpen und in höheren Lagen ab 1000 Metern scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Zum Jahreswechsel nach Nebel meist freundlich. Am Neujahrstag auch länger sonnig. Der Donnerstag bringt Regen und Schnee, bei minus 2 bis plus 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 10:00 Uhr