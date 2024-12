Das Wetter: An den Alpen klar, sonst meist trüb, Tiefstwerte bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in den Alpen meist klar, sonst vielerorts trüb durch Hochnebel. In der Nacht verbreitet neblig-trüb, nach Mitternacht wolkig. Tiefstwerte zwischen minus 1 Grad am Bodensee und minus 6 Grad in einigen Alpentälern. Morgen viele Wolken und nur wenig Sonne, Höchstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch am Sonntag und Montag viele Wolken, dazu örtlich Regen, Schneeregen oder Schnee. Ab Montag milder - bei Höchstwerten bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 17:00 Uhr