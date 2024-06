Dagestan meldet Terroranschläge auf Synagogen und Kirchen

Machatschkala: In der Kaukasusrepublik Dagestan haben Bewaffnete Synagogen, christlich-orthodoxe Kirchen sowie eine Polizeistation angegriffen und mehrere Menschen getötet. Die Behörden der russischen Teilrepublik sprechen von Terroranschlägen, denen mindestens neun Menschen zum Opfer gefallen sind. Zwei Synagogen wurden überdies in Brand gesteckt. Dagestan ist vorwiegend muslimisch geprägt. Im April waren dort vier Personen im Zusammenhang mit dem tödlichen Anschlag auf die Crocus City Hall in einem Vorort von Moskau festgenommen worden. Zu der Tat, bei der mehr als 140 Menschen starben, bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 08:00 Uhr